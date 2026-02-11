Rapina sventata a Ferrara | il condannato devia 500 euro all’Aism per risarcigare il danno

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina a mano armata a Ferrara si è conclusa in modo inaspettato. L’uomo condannato ha deciso di devolvere 500 euro all’Aism per risarcire il danno. Invece di continuare con i processi, ha scelto di fare un gesto di generosità, contribuendo a una causa benefica.

Un insospettabile gesto di generosità ha concluso una vicenda giudiziaria a Ferrara: un uomo condannato per tentata rapina a mano armata ha scelto di risarcire il danno devolvendo la somma di 500 euro all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism). Il caso, che ha visto protagonista un cinquantacinquenne con precedenti, si è risolto con una patteggiata e l’impegno a svolgere lavori socialmente utili. La storia, riportata dalla stampa locale, ha avuto inizio il 12 luglio 2025 a Bondeno, un piccolo centro in provincia di Ferrara. L’uomo, proveniente da un’altra regione e già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato di rapinare l’ufficio postale del paese, presentandosi con una parrucca e un passamontagna solo parzialmente calato sul volto.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Ferrara Rapina

Il compagno della direttrice rapina l'ufficio postale della convivente (colpo da 40.000 euro): condannato con il complice

Rapina in farmacia, pugno sul viso di un dipendente per guadagnarsi la fuga con il bottino di 500 euro

Un uomo di 46 anni ha rapinato una farmacia a Borgoloreto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ferrara Rapina

rapina sventata a ferraraRapina in diretta su Tik TokRapina a mano armata nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio in una tabaccheria di Ferrara. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 alla tabaccheria Elena di via Ravenna, in zona San Giorgio, in ... polesine24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.