Rapina sventata a Ferrara | il condannato devia 500 euro all’Aism per risarcigare il danno

Una rapina a mano armata a Ferrara si è conclusa in modo inaspettato. L’uomo condannato ha deciso di devolvere 500 euro all’Aism per risarcire il danno. Invece di continuare con i processi, ha scelto di fare un gesto di generosità, contribuendo a una causa benefica.

Un insospettabile gesto di generosità ha concluso una vicenda giudiziaria a Ferrara: un uomo condannato per tentata rapina a mano armata ha scelto di risarcire il danno devolvendo la somma di 500 euro all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism). Il caso, che ha visto protagonista un cinquantacinquenne con precedenti, si è risolto con una patteggiata e l’impegno a svolgere lavori socialmente utili. La storia, riportata dalla stampa locale, ha avuto inizio il 12 luglio 2025 a Bondeno, un piccolo centro in provincia di Ferrara. L’uomo, proveniente da un’altra regione e già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato di rapinare l’ufficio postale del paese, presentandosi con una parrucca e un passamontagna solo parzialmente calato sul volto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferrara Rapina

Un uomo di 46 anni ha rapinato una farmacia a Borgoloreto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ferrara Rapina

Rapina in diretta su Tik TokRapina a mano armata nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio in una tabaccheria di Ferrara. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 alla tabaccheria Elena di via Ravenna, in zona San Giorgio, in ... polesine24.it

Momenti di terrore nella serata del 1° febbraio inun bar-tabacchi di Agira, dove due giovani #Agira #arrestatiduegiovani #bartabacchi #sventatarapina - facebook.com facebook