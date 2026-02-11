Rapina sventata a Ferrara | il condannato devia 500 euro all’Aism per risarcigare il danno
Una rapina a mano armata a Ferrara si è conclusa in modo inaspettato. L’uomo condannato ha deciso di devolvere 500 euro all’Aism per risarcire il danno. Invece di continuare con i processi, ha scelto di fare un gesto di generosità, contribuendo a una causa benefica.
Un insospettabile gesto di generosità ha concluso una vicenda giudiziaria a Ferrara: un uomo condannato per tentata rapina a mano armata ha scelto di risarcire il danno devolvendo la somma di 500 euro all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism). Il caso, che ha visto protagonista un cinquantacinquenne con precedenti, si è risolto con una patteggiata e l’impegno a svolgere lavori socialmente utili. La storia, riportata dalla stampa locale, ha avuto inizio il 12 luglio 2025 a Bondeno, un piccolo centro in provincia di Ferrara. L’uomo, proveniente da un’altra regione e già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato di rapinare l’ufficio postale del paese, presentandosi con una parrucca e un passamontagna solo parzialmente calato sul volto.🔗 Leggi su Ameve.eu
