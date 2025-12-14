© Ternitoday.it - Narni Scalo, accolto con entusiasmo dalla gente il primo viaggio del trenino natalizio "Polar Express" lungo le vie cittadine

Un'idea che è stata accolta con entusiasmo dai cittadini. È quella del "Polar Express", il trenino natalizio che sabato 13 dicembre ha fatto la sua comparsa lungo le vie di Narni Scalo. A bordo possono salire grandi e piccini per un "viaggio" che tocca vari punti della città. Il servizio è. Ternitoday.it

Narni, "Alcol Prevention Day", via alla sfida per il miglior cocktail analcolico - Una gara fra i bar di Narni Scalo e quelli di Narni centro per decretare chi avrà inventato il cocktail più buono. ilmessaggero.it

Settima giornata di campionato, in serie D Femminile. Le Leonesse In cerca della sesta vittoria consecutiva ricevono al PalaGandhi la Bosico Volley . VI ASPETTIAMO! Non mancate Serie D Femminile Girone B 7'Giornata Narni Scalo PalaGandhi S - facebook.com facebook