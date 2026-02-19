Napoli trapianto impossibile per il bimbo Si spengono le speranze

Da tv2000.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, le speranze di salvare un bambino di due anni si sono ridotte quando è stato scoperto che un trapianto di cuore non può essere eseguito. Le condizioni critiche del piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi, rendono impossibile l’intervento, lasciando la famiglia senza alternative immediate. I medici hanno spiegato che la sua situazione richiede soluzioni diverse, poiché le complicazioni cliniche impediscono l’operazione. La notizia ha colpito profondamente i genitori, che aspettano ancora un miracolo. La situazione resta critica e senza soluzioni facili.

A Napoli si spengono le speranze di un cuore nuovo per il piccolo di due anni in gravi condizioni all’ospedale Monaldi. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

napoli trapianto impossibile per il bimbo si spengono le speranze
© Tv2000.it - Napoli, trapianto impossibile per il bimbo. Si spengono le speranze

Bimbo col cuore bruciato, "no al nuovo trapianto": le speranze sfumanoIl comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo, dopo un primo intervento fallito lo scorso dicembre.

Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici di Roma: “Emorragia e infezione in corso, nuovo trapianto impossibile”Un bambino di Roma ha subito un grave danno al cuore, a causa di un’emorragia e di un’infezione che stanno peggiorando le sue condizioni.

Napoli, trapianto impossibile per il bimbo. Si spengono le speranze

Video Napoli, trapianto impossibile per il bimbo. Si spengono le speranze
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.