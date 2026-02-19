Napoli trapianto impossibile per il bimbo Si spengono le speranze

A Napoli, le speranze di salvare un bambino di due anni si sono ridotte quando è stato scoperto che un trapianto di cuore non può essere eseguito. Le condizioni critiche del piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi, rendono impossibile l’intervento, lasciando la famiglia senza alternative immediate. I medici hanno spiegato che la sua situazione richiede soluzioni diverse, poiché le complicazioni cliniche impediscono l’operazione. La notizia ha colpito profondamente i genitori, che aspettano ancora un miracolo. La situazione resta critica e senza soluzioni facili.

Il comitato di esperti dell'Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo, dopo un primo intervento fallito lo scorso dicembre. Un bambino di Roma ha subito un grave danno al cuore, a causa di un'emorragia e di un'infezione che stanno peggiorando le sue condizioni.