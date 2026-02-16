Bimbo con il cuore bruciato i medici di Roma | Emorragia e infezione in corso nuovo trapianto impossibile
Un bambino di Roma ha subito un grave danno al cuore, a causa di un’emorragia e di un’infezione che stanno peggiorando le sue condizioni. I medici spiegano che, con i problemi attuali, non è possibile pianificare un nuovo trapianto. La situazione clinica si aggrava giorno dopo giorno, rendendo difficile trovare soluzioni alternative.
Alla luce degli elementi clinici disponibili, “allo stato attuale non si ravvisano indicazioni ” a procedere a un nuovo trapianto cardiaco. Non lascia spazi la consulenza dei medici dell’ ospedale Bambino Gesù di Roma sul caso del bimbo di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, “bruciato” durante il trasporto da Bolzano all’ospedale Monaldi di Napoli, probabilmente a causa dell’utilizzo di ghiaccio secco e di un contenitore inadeguato. Nel documento di tre pagine firmato dagli specialisti del Bambino Gesù – il cui verdetto era stato anticipato nei giorni scorsi – si legge che, anche nell’ipotesi in cui si trovasse un cuore disponibile, “il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori ” a un nuovo intervento, associate a un quadro di “condizioni sistemiche incompatibili con un trapianto simultaneo combinato e a fattori clinici prognostici altamente sfavorevoli per ritrapianto precoce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
