Studente in Erasmus a Napoli picchiato e rapinato in centro | violenza in corso Umberto

Un giovane studente tedesco in Erasmus a Napoli è stato vittima di un'aggressione e rapina in corso Umberto. Mentre passeggiava nel centro della città, è stato avvicinato da due sconosciuti che lo hanno aggredito, portandogli via alcuni effetti personali. L’incidente evidenzia le criticità legate alla sicurezza nel cuore di Napoli e invita a maggiore attenzione nelle aree pubbliche.

Napoli, studente Erasmus rapinato e aggredito in Corso Umberto: dimesso con 10 giorni di prognosi - Uno studente tedesco di 22 anni in Italia per il progetto Erasmus, mentre passeggiava per corso Umberto verso le 22 sarebbe stato avvicinato da due individui che, dopo averlo aggredito, ... msn.com

Napoli, studente Erasmus aggredito e rapinato in Corso Umberto - Il giovane, un 22enne tedesco, è stato accerchiato da due malviventi nella serata di ieri. cronachedellacampania.it

