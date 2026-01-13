Studente in Erasmus a Napoli picchiato e rapinato in centro | violenza in corso Umberto
Un giovane studente tedesco in Erasmus a Napoli è stato vittima di un'aggressione e rapina in corso Umberto. Mentre passeggiava nel centro della città, è stato avvicinato da due sconosciuti che lo hanno aggredito, portandogli via alcuni effetti personali. L’incidente evidenzia le criticità legate alla sicurezza nel cuore di Napoli e invita a maggiore attenzione nelle aree pubbliche.
Lo studente, tedesco, stava passeggiando nel cuore di Napoli quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, che lo hanno aggredito e rapinato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
