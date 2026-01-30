In alta quota, un agente di sicurezza si trova a fronteggiare un attentato sul volo. La sua famiglia è a bordo, e il tempo stringe. L’azione si svolge tra tensione e colpi di scena, mentre cerca di evitare il peggio.

Il protagonista di High Forces - Emergenza ad alta quota è un agente di sicurezza, prossimo a dover sventare un attentato sul volo dove viaggiano anche la moglie e la figlia. Su Rai4 e RaiPlay. Otto anni fa Gao Haojun, ex poliziotto segnato da un destabilizzante disturbo bipolare e da seri problemi di gestione della rabbia, perse il controllo del volante durante un ingorgo stradale, causando un incidente che ha reso cieca la figlia Xiaojun - allora bambina, oggi adolescente - e ha messo per sempre fine al matrimonio con Fu Yuan. Il protagonista di High Forces - Emergenza ad alta quota è riuscito, non senza fatica, a raccogliere i cocci di una vita spezzata e ora lavora come esperto di sicurezza internazionale per la Hangyu Airlines, prestigiosa compagnia aerea cinese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - High Forces - Emergenza ad alta quota, recensione: un esagerato action-thriller in volo

