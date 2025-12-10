Aereo perde quota prova ad atterrare sull' autostrada e si schianta contro un veicolo

Il 8 dicembre, un aereo ultraleggero ha perso quota improvvisamente sopra Merritt Island, in Florida. Tentando un atterraggio di emergenza sull'autostrada, l'aereo si è schiantato contro un veicolo, evitando una tragedia. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l'incidente ha attirato l'attenzione sulla sicurezza dei voli di piccole dimensioni.

Poteva finire in tragedia, ma per fortuna nessuno si è fatto troppo male. Un aereo ultraleggero nel pomeriggio dell'8 dicembre ha perso quota all'improvviso mentre sorvolava Merritt Island, nella contea di Brevard in Florida. Il velivolo ha tentato un atterraggio di fortuna lungo l'Interstate-95. 🔗 Leggi su Today.it

Aereo perde quota e atterra su una macchina in autostrada: è shock! Momenti di panico (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Repubblica - Il Bari perde 5-0, squadra contestata e tensione sull'aereo: tifoso colpito da un giocatore ? Vai su X

Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto - Immagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano dagli Stati Uniti, dove un aereo in evidente difficoltà ha finito con l'atterrare sopra ad un'auto in corsa lungo Interstate 95. Secondo ilgiornale.it