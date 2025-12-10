Aereo perde quota prova ad atterrare sull' autostrada e si schianta contro un veicolo
Il 8 dicembre, un aereo ultraleggero ha perso quota improvvisamente sopra Merritt Island, in Florida. Tentando un atterraggio di emergenza sull'autostrada, l'aereo si è schiantato contro un veicolo, evitando una tragedia. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l'incidente ha attirato l'attenzione sulla sicurezza dei voli di piccole dimensioni.
Poteva finire in tragedia, ma per fortuna nessuno si è fatto troppo male. Un aereo ultraleggero nel pomeriggio dell'8 dicembre ha perso quota all'improvviso mentre sorvolava Merritt Island, nella contea di Brevard in Florida. Il velivolo ha tentato un atterraggio di fortuna lungo l'Interstate-95. 🔗 Leggi su Today.it
Aereo perde quota e atterra su una macchina in autostrada: è shock! Momenti di panico (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Repubblica - Il Bari perde 5-0, squadra contestata e tensione sull'aereo: tifoso colpito da un giocatore ? Vai su X
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto - Immagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano dagli Stati Uniti, dove un aereo in evidente difficoltà ha finito con l'atterrare sopra ad un'auto in corsa lungo Interstate 95. Secondo ilgiornale.it
Celtic-Roma, il pronostico marcatori: sorpresa Koné sololaroma.it
Arresti in Cisgiordania. Hamas: violata tregua tv2000.it
Vagnati esonerato dal Torino, fulmine a ciel sereno per i granata! Ufficiale la scelta di Cairo, torna ... juventusnews24.com
Irene Pivetti, confermata condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio: “Sono innocente, la ... ildifforme.it
Un aperitivo per ripensare l’umano lanazione.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni, la decisione durissima: di cosa è accusata, le sue parole thesocialpost.it