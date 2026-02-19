Spia la ex col drone si schianta sulla finestra e i carabinieri lo riconoscono dal video

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Napoli Est dopo aver usato un drone per spiare la ex fidanzata. La sua azione ha causato il crollo di una finestra dell’appartamento, attirando l’attenzione dei vicini. I militari, intervenuti sul posto, hanno riconosciuto il soggetto grazie alle immagini catturate dal video del drone. La donna aveva segnalato di aver notato strani movimenti vicino alla finestra, ma non aveva immaginato che si trattasse di un tentativo di sorveglianza tramite tecnologia. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti.