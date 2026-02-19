Napoli riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo e per il rinnovo…
Scott McTominay torna a Napoli dopo aver superato un infortunio, che lo aveva tenuto fuori per settimane. La sua presenza si rivela fondamentale per il centrocampo degli azzurri, dando nuova energia alla squadra di Conte. I dirigenti del club stanno già lavorando per blindare il giocatore, pensando a un possibile rinnovo contrattuale. McTominay si è allenato con i compagni e si prepara a scendere in campo contro il suo ex club. La sua conferma sarà decisiva per le prossime partite del Napoli.
Napoli-Roma, la resa dei conti per la Champions: Conte ritrova McTominay, Gasperini con il dubbio DybalaDomenica sera, Napoli e Roma si sfidano nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A.
Genoa – Napoli, finalmente torna un top: Conte ritrova il suo pilastro
Dopo settimane difficili, il Napoli torna in campo con una partita importante contro il Genoa.
Napoli: McTominay in dubbio per Bergamo, le ultime
Il Napoli di Antonio Conte prepara a una delle trasferte più delicate della stagione, quella contro l'Atalanta a Bergamo.
McTominay, corsa contro il tempo: contro l'Atalanta il Napoli ha bisogno del suo leader
Lo scozzese ha saltato per infortunio Como e Roma, chance di recupero per domenica a Bergamo. Anche Giovane si candida per la sfida: poker di gol nel test
