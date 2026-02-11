Napoli-Roma la resa dei conti per la Champions | Conte ritrova McTominay Gasperini con il dubbio Dybala

Domenica sera, Napoli e Roma si sfidano nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. È una partita importante, perché potrebbe decidere molto per la corsa alla Champions. Napoli ritrova McTominay in campo, mentre Gasperini deve ancora decidere se schierare Dybala, che non è al meglio. La sfida si preannuncia intensa, con i due team pronti a dare tutto per mettere le mani su un risultato pesante.

Il posticipo domenicale della venticinquesima giornata mette di fronte Napoli e Roma in un "Derby del Sole" che profuma di scontro diretto per l'Europa che conta. Al Maradona, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini si ritrovano l'uno contro l'altro in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per la rincorsa alla Champions League. Gli azzurri arrivano all'appuntamento con il morale da ricostruire dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia subita per mano del Como ai calci di rigore, mentre i giallorossi volano sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo contro il Cagliari che è valso l'aggancio al quarto posto.

