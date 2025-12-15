Napoli boom 20 milioni di turisti nel 2025 Manfredi | A Capodanno daremo un grande spettacolo

Napoli si prepara a vivere un 2025 da record, con un afflusso turistico stimato di 20 milioni di visitatori. Le previsioni indicano un incremento significativo, confermando il ruolo crescente della città come meta internazionale. Il sindaco Manfredi annuncia eventi di grande risonanza, tra cui un Capodanno speciale, per celebrare questo traguardo storico.

Record di presenze turistiche nel 2025 nella città di Napoli. Secondo le previsioni, alla fine dell’anno il capoluogo campano toccherà la quota di 20 milioni di visitatori. A riferirlo è stata l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, a margine della presentazione degli eventi per il Capodanno. “I turisti scelgono sempre più Napoli anche perché programmiamo gli eventi in anticipo – ha affermato Armato – Napoli si vive sempre di più come una capitale della musica, abbiamo implementato il turismo musicale e facciamo parte delle città italiane che hanno una vocazione specifica verso la musica”. Ildenaro.it

Napoli, boom di turisti: 20 milioni attesi nel 2025, tra record e nuove sfide

Napoli, record di presenze nel 2025: «Venti milioni di turisti» - Secondo le previsioni, alla fine dell'anno il capoluogo campano toccherà ... msn.com

Napoli, boom Callejon: ecco quanto vale sul mercato - Oggi è a 17 gol segnati in stagione ed è stato utilizzato in tutte le partite ... calciomercato.com

#Cronaca Campania invasa a Natale: boom di presenze a Napoli, Pompei e in Penisola Sorrentina, ecco i dati - facebook.com facebook

Boom di ascolti per #Dazn Ecco i dati di #NapoliJuve x.com