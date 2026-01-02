Napoli Lang può salutare per alleggerire il monte ingaggi | spunta il sostituto
Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli durante la prossima finestra di mercato invernale, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi del club. Il giocatore olandese, attualmente integrato nelle gerarchie della squadra, potrebbe essere ceduto per permettere al Napoli di fare mercato senza superare i limiti di spesa. La possibile partenza di Lang aprirebbe la strada a un sostituto, mantenendo equilibrio e flessibilità nella rosa.
Noa Lang potrebbe salutare i partenopei all’inizio della finestra invernale di calciomercato. Il giocatore olandese ex PSV Eindhoven potrebbe essere il sacrificato per fare mercato a gennaio, visto che gli azzurri non potranno spendere senza cedere Noa Lang può salutare? Il calciatore olandese sta guadagnando posto tra le gerarchie del Napoli e sembrerebbe maggiormente contento . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
