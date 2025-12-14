Il disastro assurdo della Fiorentina | 7ª per monte ingaggi è ultima e con un piede in Serie B

La Fiorentina si trova in una situazione difficile, occupando l'ultima posizione in classifica e con un piede in Serie B, nonostante un monte ingaggi tra i più alti del campionato. Con ingaggi elevati per giocatori come Kean, De Gea e Gosens, il club affronta un fallimento sportivo che mette in discussione strategie e risultati.

Le cifre del flop sportivo della Viola: Kean (5.77 milioni lordi), De Gea (5.56 milioni), Gosens (3.70 milioni), Dzeko e Fagioli (3.33 milioni) sono i calciatori più pagati della rosa che ha un costo di circa 66 milioni lordi. Fanpage.it

