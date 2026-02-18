Domani al via HospitalitySud ricerca Srm | Napoli 15 milioni di presenze nel 2025 + 4% in un anno

Domani parte HospitalitySud, evento dedicato a hotellerie e settore extralberghiero, con la ricerca di Srm che prevede 15 milioni di presenze a Napoli nel 2025, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. La manifestazione si svolge alla Stazione Marittima e attira operatori e professionisti del settore.

Domani si accendono i riflettori sulla settima edizione di HospitalitySud, il salone dedicato a hotellerie ed extralberghiero in programma giovedì 19 e venerdì 20 febbraio alla Stazione Marittima di Napoli. Due giornate di confronto professionale tra aziende fornitrici di servizi e strutture ricettive: hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere e case vacanza. L'evento, ideato e organizzato da Leader srl, propone 30 tra incontri e seminari con 100 relatori, oltre a un ampio salone espositivo con aziende attive in settori che spaziano dagli articoli di cortesia ai sistemi antincendio, dalla domotica alberghiera al food and beverage, fino a web marketing e tecnologie di gestione.