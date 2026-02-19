Napoli il bimbo lotta in ospedale per un nuovo cuore | l’inchiesta si amplia

A Napoli, il bambino Domenico lotta in ospedale per ricevere un nuovo cuore dopo che il primo trapianto è stato compromesso da errori medici. La magistratura ha deciso di ampliare le indagini per chiarire le responsabilità nel caso, che ha suscitato grande attenzione. Il piccolo, di appena sei anni, è stato sottoposto a un intervento complicato al Monaldi, dove le complicazioni sono state causate da una serie di negligenze. Le autorità ora cercano di capire cosa sia realmente successo in sala operatoria.

E' destinata ad allargarsi l' inchiesta sul piccolo Domenico, il bimbo partenopeo cui è stato trapiantato un cuore giunto al Monaldi di Napoli danneggiato a causa di una serie di imperizie su cui ora la magistratura intende fare chiarezza. Il numero degli indagati, allo stato attuale sei e tutti a Napoli, sembra destinato a crescere con il coinvolgimento anche di alcuni professionisti di Bolzano dove gli operatori del Monaldi si recarono lo scorso 23 dicembre per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo di due anni. Operazione che non andò a buon fine viste le condizioni in cui giunse il cuoricino, letteralmente bruciato.