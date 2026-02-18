Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli L' ospedale | Siamo vicinialla famiglia

Il Comitato di esperti ha negato il via libera al trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo a Napoli, citando rischi elevati. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione delle condizioni cliniche del piccolo, che si trova in un reparto di terapia intensiva. L’ospedale Monaldi ha assicurato di essere vicino alla famiglia, anche se il percorso resta in sospeso. La famiglia aspetta ora nuove possibilità, mentre i medici continuano a monitorare la salute del bambino. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Il comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore su Domenico, il bimbo di due anni e mezzo, al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Questa la nota dell'ospedale: «L’Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

