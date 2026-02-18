Il Comitato di esperti ha deciso di bloccare il nuovo trapianto di cuore sul bambino di due anni a Napoli, citando rischi troppo elevati. La decisione deriva dalla valutazione dei medici, che hanno espresso preoccupazioni sulla salute del piccolo, nonostante l’ospedale Monaldi abbia assicurato supporto alla famiglia. La famiglia aspetta ancora una svolta, mentre le tensioni tra medici e genitori aumentano. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla scelta di interventi così delicati su bambini piccoli.

Il comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore su Domenico, il bimbo di due anni e mezzo, al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Questa la nota dell'ospedale: «L’Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di Napoli. L'ospedale: «Siamo vicini alla famiglia»

Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di NapoliIl Comitato di esperti ha respinto l’autorizzazione per il trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo a Napoli.

Comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimboIl comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto di cuore per un bambino di due anni e mezzo.

Ultim'ora, comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.