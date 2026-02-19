Napoli Gilmour titolare contro l’Atalanta? Conte ha un’idea per lo scozzese

Gilmour potrebbe scendere in campo contro l’Atalanta per una decisione di Conte. Il motivo è la buona prova mostrata contro la Roma, dove ha dimostrato di saper gestire bene il pallone a centrocampo. Il tecnico valuta di affidargli un ruolo da titolare per rafforzare la mediana azzurra. Gilmour si è distinto per la qualità nelle ultime uscite, attirando l’attenzione dell’allenatore. La sua presenza o meno in formazione cambierà sicuramente il modo in cui il Napoli affronterà la prossima sfida.

Nello spezzone di partita giocato contro la Roma, Billy Gilmour ha messo in mostra una prestazione positiva. Il giocatore scozzese e sceso in campo ben figurando contro la Roma, a dimostrazione di quanto il suo recupero potrà risultare importante per il prosieguo della stagione. Napoli, l'idea di Conte per Gilmour. Ma potrà scendere in campo dal primo minuto contro l'Atalanta? Stando a quanto raccontato oggi da Il Mattino, Gilmour non ha troppi minuti nelle gambe, quindi non è certo possa essere schierato dal primo minuto contro la Dea. L'idea di Conte – si legge – è quella di poterlo utilizzare anche insieme a Lobotka, ma forse non dalla sfida contro l'Atalanta: se è vero che i segnali contro la Roma sono stati incoraggianti, è anche vero che Conte potrebbe decidere di preservarlo ancora e non perdersi troppi rischi.

Gilmour ha recuperato, per lo scozzese convocazione in extremisDavid Gilmour si è ripreso e l’allenatore scozzese lo ha chiamato all’ultimo minuto.

