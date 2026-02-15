David Gilmour si è ripreso e l’allenatore scozzese lo ha chiamato all’ultimo minuto. La sua presenza può fare la differenza nella sfida contro la Roma al Maradona. Gilmour si è allenato duramente negli ultimi giorni e ora si prepara a scendere in campo.

Recupero importante per Antonio Conte in vista del match contro la Roma al Maradona. Gilmour ha superato i problemi fisici e torna tra i convocati per la gara contro i giallorossi di Gasperini. “Uno scozzese si arrende, un altro verso il rientro dopo due mesi e mezzo. Conte ha perso McTominay per la Roma, ma potrebbe ritrovare in panchina Gilmour. Il regista, fuori dalla partita contro il Como dell’1 novembre, potrebbe essere convocato: il piano è questo, altrimenti tornerà domenica prossima a Bergamo con l’Atalanta. Billy, in ogni caso, non giocherà dall’inizio”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gilmour ha recuperato, per lo scozzese convocazione in extremis

Il difensore serbo Pavlovic ha completato il percorso di recupero e la sua convocazione per la partita tra Milan e Lecce dipenderà dalla decisione di Massimiliano Allegri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.