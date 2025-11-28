Gilmour Napoli ennesima tegola per Conte | il giocatore scozzese ha preso una decisione a sorpresa | ecco quando ritornerà a disposizione del tecnico

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gilmour Napoli, il centrocampista avrebbe deciso di operarsi per risolvere il problema di pubalgia. Per lui il rientro è previsto solamente nel 2026 In casa azzurra continua a tenere banco il caso Gilmour Napoli, un tema sempre più delicato alla vigilia della sfida di domenica sera contro la Roma capolista guidata da Gian Piero Gasperini. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

gilmour napoli ennesima tegola per conte il giocatore scozzese ha preso una decisione a sorpresa ecco quando ritorner224 a disposizione del tecnico

© Calcionews24.com - Gilmour Napoli, ennesima tegola per Conte: il giocatore scozzese ha preso una decisione a sorpresa: ecco quando ritornerà a disposizione del tecnico

Altri contenuti sullo stesso argomento

gilmour napoli ennesima tegolaNapoli, Gilmour l'ennesima (possibile) tegola: possibile operazione a inizio settimana - Nuovo allarme in casa Napoli, dove la situazione fisica di Billy Gilmour sta diventando un caso sempre più serio. Si legge su tuttomercatoweb.com

gilmour napoli ennesima tegolaGilmour Napoli, ennesima tegola per Conte: il giocatore scozzese ha preso una decisione a sorpresa: ecco quando ritornerà a disposizione del tecnico - Per lui il rientro è previsto solamente nel 2026 In casa azzurra continua a tenere banco il caso Gil ... Segnala calcionews24.com

Napoli, nuova tegola per Conte: un infortunato potrebbe operarsi? - Non c'è pace per il centrocampo azzurro: ora il tecnico rischia di perdere a lungo anche Gilmour, alle prese con la pubalgia ... Si legge su napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gilmour Napoli Ennesima Tegola