"Sei gol incassati in due partite? Solo un caso". Così parlò Mirko Elia. Il 20enne centrale leccese, giunto in estate a Forlì in prestito dalla Fiorentina, assolve la difesa biancorossa, vede opportunità in ogni pericolo e viene dritto al punto: "Certo, 6 reti sono tante, ma anche la sorte ci ha voltato le spalle. Diciamo che dobbiamo lavorare di più per subire meno, tuttavia ci siamo sempre difesi così, uomo contro uomo, anche quando la porta è rimasta inviolata.". Fermo sulle proprie posizioni, il numero 25 biancorosso ribadisce il concetto: "C’è stato un pizzico di sfortuna, ma non siamo preoccupati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, la parola alla difesa. Elia: "Troppi gol subiti? Sfortuna"