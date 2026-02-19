Il Napoli si trova in difficoltà difensiva a causa di infortuni e squalifiche, lasciando solo tre centrali disponibili. La rosa ridotta limita le scelte di Conte, che ora valuta diverse soluzioni per coprire la linea difensiva. La mancanza di alternative mette sotto pressione la squadra, soprattutto in vista delle prossime partite cruciali. La situazione richiede interventi immediati e una strategia efficace per evitare ulteriori problemi in difesa. I tifosi sperano in una pronta soluzione per rafforzare il reparto dietro.

Napoli, 19 febbraio 2026 - Gli attacchi fanno vincere le partite e le difese i campionati: lo sa bene il Napoli, che un anno fa si era laureato campione d' Italia segnando 'appena' 59 reti, ma subendone soltanto 27. Poi si passa alla stretta attualità, che dopo 25 giornate disputate vede gli azzurri aver incassato già 25 gol: difficile spiegare solo con i numeri gli 11 punti di gap dall' Inter capolista, ma di certo la solidità venuta meno nel reparto arretrato ha contribuito via via a scalfire le certezze della squadra di Antonio Conte, tradito nel rendimento da qualche veterano dello scudetto e dai nuovi acquisti ma, soprattutto, dalle tante assenze che a settimane alterne hanno imposto dei ribaltoni tattici e a livello di uomini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, difesa a pezzi: solo tre centrali a disposizione. Conte studia le alternative

