Inter Liverpool Akanji in dubbio per la cruciale sfida di Champions League | Chivu studia le alternative in difesa

Inter News 24 Inter Liverpool, possibile spazio per Bisseck, ballottaggi tra Acerbi e de Vrij, mentre sulle fasce e a centrocampo restano aperte alcune scelte. Con Manuel Akanji ancora in forte dubbio a causa dell’influenza, in casa Inter si ragiona sulle possibili soluzioni difensive in vista della decisiva sfida di domani sera contro il Liverpool in Champions League. Cristian Chivu dovrà sciogliere gli ultimi nodi solo a ridosso del match, ma lo scenario è già sufficientemente delineato. In caso di forfait dell’elvetico, la scelta più naturale porterebbe all’inserimento di Yann Bisseck sul lato destro della difesa, con il conseguente ballottaggio al centro tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij per completare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Internews24.com

