Conte studia le alternative a Neres contro il Verona

Antonio Conte valuta le opzioni disponibili in attacco in vista della partita contro il Verona, considerando le assenze di alcuni giocatori tra cui David Neres. La sua scelta strategica sarà determinata dalle condizioni della rosa e dalle caratteristiche degli avversari, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e efficacia in fase offensiva. La decisione finale rifletterà l’analisi delle possibili alternative per garantire la miglior formazione possibile.

