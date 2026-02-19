Napoli De Laurentis si è pentito?

Noa Lang ha sorpreso i tifosi del Galatasaray, attirando l’attenzione con un rendimento sorprendente. L’attaccante, in prestito dal Napoli, ha mostrato un miglioramento evidente, portando energia e fiducia alla squadra turca. La sua trasformazione ha fatto discutere tra gli appassionati, che ora si chiedono se il Napoli abbia perso un elemento importante o se il giocatore abbia trovato la sua vera dimensione altrove. La sua esperienza al Galatasaray resta sotto osservazione, mentre i tifosi si chiedono cosa riserverà il futuro.

Il cambiamento drastico dell’attaccante, in prestito dal Napoli, non è passato inosservato. Le parole della “Gazzetta dello Sport”: “A Istanbul lo chiamano il Neymar olandese. Esagerati. Ma a Napoli, dove lo hanno visto partire per la Turchia dopo appena sei mesi come se il suo acquisto fosse fallimentare, molti cominciano a essere tormentati da un fastidioso retropensiero: non è che abbiamo sbagliato a toglierci di torno Lang così in fretta? Da delusione a rimpianto: non è certo la prima volta che accade nel calcio. Ma stavolta c’è l’aggravante dei tempi ristrettissimi perché, appena arrivato al Galatasaray, Noa è stato subito decisivo con una bella doppietta in una partita importantissima, l’andata dei playoff di Champions contro la Juve.🔗 Leggi su Dailynews24.it

