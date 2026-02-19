Napoli De Laurentis si è pentito?
Noa Lang ha sorpreso i tifosi del Galatasaray, attirando l’attenzione con un rendimento sorprendente. L’attaccante, in prestito dal Napoli, ha mostrato un miglioramento evidente, portando energia e fiducia alla squadra turca. La sua trasformazione ha fatto discutere tra gli appassionati, che ora si chiedono se il Napoli abbia perso un elemento importante o se il giocatore abbia trovato la sua vera dimensione altrove. La sua esperienza al Galatasaray resta sotto osservazione, mentre i tifosi si chiedono cosa riserverà il futuro.
Il cambiamento drastico dell'attaccante, in prestito dal Napoli, non è passato inosservato. Le parole della "Gazzetta dello Sport": "A Istanbul lo chiamano il Neymar olandese. Esagerati. Ma a Napoli, dove lo hanno visto partire per la Turchia dopo appena sei mesi come se il suo acquisto fosse fallimentare, molti cominciano a essere tormentati da un fastidioso retropensiero: non è che abbiamo sbagliato a toglierci di torno Lang così in fretta? Da delusione a rimpianto: non è certo la prima volta che accade nel calcio. Ma stavolta c'è l'aggravante dei tempi ristrettissimi perché, appena arrivato al Galatasaray, Noa è stato subito decisivo con una bella doppietta in una partita importantissima, l'andata dei playoff di Champions contro la Juve.
De Laurentis ascoltato ecco come è andataDopo un’ora di audizione alla Commissione parlamentare Antimafia, De Laurentiis ha risposto alle domande dei parlamentari.
Pedullà: De Laurentiis e Conte si sopportano cercando di capire quando verrà messo il punto definitivoLe parole del giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, riguardo la situazione attuale tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis. mondonapoli.it
Caso Osimhen, che lezione per De Laurentiis: è successo ogni volta che si è comportato cosìLe parole di Osimhen continuano a far discutere. Dalla sua ricostruzione all’addio, fino alla lezione che il Napoli può trarre per il futuro. napolicalciolive.com
Questa mattina, in commissione antimafia, abbiamo audito il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentis, per quel che riguarda le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve. Un mondo che sembra inesistente, ma che troppo spesso inficia il lav facebook
Victor Osimhen: “I could have joined Juventus, yes. Juve wanted to sign me… but Napoli president De Laurentiis didn’t want to sell me to Juventus”. “For sure, Juventus are a top club. When Juventus call you, you listen”, told Gazzetta dello Sport. x.com