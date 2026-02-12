De Laurentis ascoltato ecco come è andata

Dopo un’ora di audizione alla Commissione parlamentare Antimafia, De Laurentiis ha risposto alle domande dei parlamentari. Il presidente del Napoli è stato ascoltato senza particolari tensioni, e ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi.

Napoli, De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia: un’ora di audizione, ecco com’è andata. Poi su Conte Mattinata romana dal sapore istituzionale per  Aurelio De Laurentiis. Il presidente del  Napoli  si è presentato questa mattina, puntuale alle ore 8:30, presso Palazzo San Macuto per essere ascoltato dalla  Commissione parlamentare Antimafia. L’audizione, attesa da giorni, rientra nell’ambito dei lavori del “Comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive”, un organo che indaga sui delicati e spesso pericolosi legami tra la criminalità organizzata, le frange estreme del tifo e le società sportive professionistiche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Aurelio De Laurentiis è arrivato stamattina alla Camera, dove è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per circa un’ora.

De Laurentiis in Commissione Antimafia sulle infiltrazioni nel calcio, audizione lampo: È andata beneDurata meno di un'ora, per il presidente del Napoli, l'audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. Al centro del confronto le misure contro le infiltrazioni criminali nel calcio

