Napoli cuore bruciato arrivato in un blocco di ghiaccio trapianto eseguito lo stesso perché l' organo del bimbo era già stato espiantato

A Napoli, un bambino di 2 anni e tre mesi ha ricevuto un cuore che era stato già espiantato: il motivo è che l’organo era stato danneggiato durante l’estrazione. Il primario ha deciso di trapiantarlo comunque, ritenendo di aver ricevuto un’autorizzazione che altri membri dell’équipe negano fosse stata data formalmente. La vicenda ha suscitato polemiche tra i medici coinvolti, mentre il piccolo si trova in condizioni stabili. La famiglia del bambino aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il primario "avrebbe espiantato il cuore del piccolo ritenendo di aver ricevuto un via libera che, secondo quanto dichiarato dagli altri componenti dell'équipe, non sarebbe mai stato formalmente dato" Il bambino di 2 anni e tre mesi al quale è stato trapiantato un cuore "bruciato", che si è danneggiato durante il trasporto. Il cuore bruciato è stato trasferito nel bambino, dopo essere stato conservato in modo scorretto, secondo l'indagine interna del Monaldi. A Napoli, un bambino ha subito un danno grave al cuore prima del trapianto. Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici. La catena degli errori e il cuore bruciato. Indagati sei sanitari tra Bolzano e Napoli. Sei indagati per il trapianto con il cuore bruciato a Napoli: Il bambino si sta aggravando. L'Heart team di esperti convocati all'ospedale Monaldi di Napoli per valutare le condizioni del bimbo di 2 anni e 4 mesi, a cui è stato impiantato un cuore. Il piccolo Tommaso, di due anni e mezzo, non potrà essere sottoposto a un nuovo trapianto di cuore: gli esperti hanno stabilito che le sue condizioni sono troppo gravi a causa di infezioni e danni. Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli. A #StorieItaliane interviene l'Avvocato Carlo Spirito di Federconsumatori. "Potrebbero esserci tante criticità in quel reparto. Vorremmo capire come, nonostante tutte le nostre segnalazioni"