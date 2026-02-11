Cuore carbonizzato prima del trapianto a un bimbo a Napoli | perché il ghiaccio può bruciare un organo

A Napoli, un bambino ha subito un danno grave al cuore prima del trapianto. La causa sembra essere il contatto con il ghiaccio troppo freddo, che ha provocato delle lesioni simili a ustioni. Gli esperti spiegano che i tessuti umani, se toccano superfici molto fredde, possono danneggiarsi come se fossero bruciati. È una scoperta che potrebbe cambiare le modalità di conservazione degli organi in futuro.

I tessuti umani a contatto con superfici troppo fredde possono effettivamente subire lesioni del tutto simili alle ustioni. Nel caso del trapianto di cuore fallito al bambino in cura all'ospedale Monaldi di Napoli, a danneggiare l'organo potrebbe essere stato il contatto con il ghiaccio secco.

