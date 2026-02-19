Napoli capitale del cibo | tradizione o rivoluzione?
Napoli si conferma come capitale del cibo, attirando appassionati da tutto il mondo. La città deve questa fama alle sue ricette storiche e ai piatti autentici tramandati da generazioni. Negli ultimi anni, molti chef innovativi hanno iniziato a reinterpretare le ricette tradizionali, portando una ventata di novità. Nel quartiere Spaccanapoli, nuove trattorie uniscono sapori antichi a tecniche moderne. Questa evoluzione culinaria sta cambiando il volto della gastronomia napoletana, che continua a sorprendere chi visita la città.
"> Napoli è conosciuta nel mondo per la sua cucina. Ma ridurre tutto alla pizza significa raccontarne solo una parte. La vera domanda oggi è un’altra: Napoli è rimasta fedele alla tradizione o sta vivendo una rivoluzione gastronomica? La risposta, come spesso accade qui, è: entrambe. La tradizione che non arretra. La cucina napoletana nasce povera, popolare, essenziale. È una cucina di strada e di casa. Non è solo pizza. È: ragù che “pippia” per ore la domenica. genovese lenta e profonda. pasta e patate con la provola. friarielli, soffritto, baccalà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
“Voci e radici”, concerto finale del progetto: musica, tradizione e omaggio a Capitale italiana della culturaIl teatro Regina Margherita di Racalmuto ha ospitato il concerto finale di “Voci e radici”, progetto culturale dedicato alla musica e alle tradizioni siciliane.
Leggi anche: Pranzo Natale a casa, cibo e tradizioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ultimissima, dopo soli 3 anni Marco Ambrosino chiude Sustànza a Napoli. Ora si apre un nuovo capitolo; Napoli per due giorni capitale dell’hospitality: focus su AI, bioarchitettura e capitale umano; Napoli Boat Show: avanza il progetto del salone glamour. E il sindaco Vicinanza dà il benvenuto alla Reggia del Quisisana; Dal Carnevale di Venezia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si brinda Prosecco Doc.
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/napoli-capitale-mediterranea-dei-motori-torna-automoto-napoli-expo-2026/ facebook
Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il Programma “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026” Le offerte dovranno essere trasmesse entro il 7 marzo 2026 via PEC a: [email protected] Consulta l'avviso ow.ly/pg x.com