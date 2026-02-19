Napoli si conferma come capitale del cibo, attirando appassionati da tutto il mondo. La città deve questa fama alle sue ricette storiche e ai piatti autentici tramandati da generazioni. Negli ultimi anni, molti chef innovativi hanno iniziato a reinterpretare le ricette tradizionali, portando una ventata di novità. Nel quartiere Spaccanapoli, nuove trattorie uniscono sapori antichi a tecniche moderne. Questa evoluzione culinaria sta cambiando il volto della gastronomia napoletana, che continua a sorprendere chi visita la città.

"> Napoli è conosciuta nel mondo per la sua cucina. Ma ridurre tutto alla pizza significa raccontarne solo una parte. La vera domanda oggi è un’altra: Napoli è rimasta fedele alla tradizione o sta vivendo una rivoluzione gastronomica? La risposta, come spesso accade qui, è: entrambe. La tradizione che non arretra. La cucina napoletana nasce povera, popolare, essenziale. È una cucina di strada e di casa. Non è solo pizza. È: ragù che “pippia” per ore la domenica. genovese lenta e profonda. pasta e patate con la provola. friarielli, soffritto, baccalà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli capitale del cibo: tradizione o rivoluzione?

“Voci e radici”, concerto finale del progetto: musica, tradizione e omaggio a Capitale italiana della culturaIl teatro Regina Margherita di Racalmuto ha ospitato il concerto finale di “Voci e radici”, progetto culturale dedicato alla musica e alle tradizioni siciliane.

Leggi anche: Pranzo Natale a casa, cibo e tradizione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.