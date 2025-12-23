Voci e radici concerto finale del progetto | musica tradizione e omaggio a Capitale italiana della cultura

Il teatro Regina Margherita di Racalmuto ha ospitato il concerto finale di “Voci e radici”, progetto culturale dedicato alla musica e alle tradizioni siciliane. L’evento ha concluso un percorso artistico volto a valorizzare l’identità culturale di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025. Un’occasione per ascoltare le radici musicali dell’isola, in un contesto che unisce tradizione e contemporaneità.

Il teatro Regina Margherita di Racalmuto ha ospitato l'evento conclusivo di "Voci e radici – Suoni di Sicilia per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025", concerto–spettacolo che ha chiuso un percorso artistico e culturale pensato per sostenere e accompagnare l'anno della Capitale della.

