Pranzo Natale a casa cibo e tradizione

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.23 Otto invitati in media alla tavola degli italiani per il pranzo di Natale, in quello che si conferma un appuntamento dedicato alla famiglia. Nei dati Coldiretti, per i menu vince ancora la tradizione: pasta fresca in brodo e arrosti. Il 30% delle famiglie avrà in tavola prodotti a Km zero. Il 55% si orienta su cibi italiani. Per i dolci, il 46% farà in casa. In media 2,8 ore ai fornelli, un'ora in meno rispetto a prima del Covid. Cibo da asporto o portato da altri per il 9%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

