Pranzo Natale a casa cibo e tradizione

12.23 Otto invitati in media alla tavola degli italiani per il pranzo di Natale, in quello che si conferma un appuntamento dedicato alla famiglia. Nei dati Coldiretti, per i menu vince ancora la tradizione: pasta fresca in brodo e arrosti. Il 30% delle famiglie avrà in tavola prodotti a Km zero. Il 55% si orienta su cibi italiani. Per i dolci, il 46% farà in casa. In media 2,8 ore ai fornelli, un'ora in meno rispetto a prima del Covid. Cibo da asporto o portato da altri per il 9%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

