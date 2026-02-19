Napoli blitz dei carabinieri contro i clan Puca Verde e Ranucci | 14 misure cautelare eseguite

I carabinieri hanno effettuato un blitz a Napoli, arrestando 14 persone legate ai clan Puca, Verde e Ranucci. La retata si è svolta nelle prime ore del mattino nel quartiere Nord, dove sono state eseguite misure cautelari. Le forze dell’ordine hanno circondato le abitazioni con sirene spiegate e hanno fatto irruzione nei condomini per fermare i sospettati. L’operazione mira a contrastare le attività criminali dei clan, che da tempo controllano il territorio. Le indagini continuano per approfondire i collegamenti tra gli arrestati.

Sirene spiegate, portoni che si aprono di colpo, e quattordici misure cautelari eseguite. Questo l'esito dell'operazione contro la Camorra scatta nelle prime ore del giorno nel nord della città. Nel mirino sono finiti i clan Puca, Verde e Ranucci, con tredici sodali che sono stati portati in carcere, mentre uno ai domiciliari. A firmare il provvedimento è stato il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di un'indagine lunga, stratificata, e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Napoli nord spartita, ecco cos'è emerso dal blitz contro la Camorra.

