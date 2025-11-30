LIVE Milano-Busto Arsizio 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la UYBA incassa il primo set grazie ad una strepitosa Obossa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Parra pecca dai nove metri. 2-3 Obossa la tocca quanti basta per far risultare il vincente. 2-2 Egonu attacca mandando la palla in posto 6. 1-2 Belloni non riesce nel recupero difensivo. 0-2 Rimane in campo la diagonale di Obossa. 0-1 Primo tempo di Torcolacci. SECONDO SET 22-25 Murata Egonu!! van Avermaet si oppone e consegna il primo parziale a Busto Arsizio! 22-24 Mani fuori di Battista, due set point UYBA! Intanto time out Lavarini. 22-23 Parallela di Lanier. 21-23 Il pallonetto di Obossa trae in inganno la difesa di Milano. 21-22 Attacco vincente Bosio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi due appuntamenti importantissimi a Busto Arsizio (VA) e Milano. ECCO TUTTI I DETTAGLI PER PARTECIPARE ? Domenica 30 novembre 2025 | Ore 15.00 BUSTO ARSIZIO (VA) | Biblioteca di Busto Arsizio Presentazione del romanzo "L'orologiai - facebook.com Vai su Facebook
? - ? Domenica 30 novembre, ore 17.00 Allianz Cloud, Milano ? bit.ly/4rlCkHk #TrueLove Vai su X
LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Riporta oasport.it
Big match nella “bolgia“. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa Milano - Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una... Secondo ilgiorno.it