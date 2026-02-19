LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | vittoria per Fabbri primato italiano per Battocletti e Riva

Fabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin 2026, mentre Battocletti e Riva hanno stabilito nuovi record italiani. La causa principale è stata la velocità di Fabbri negli ultimi metri, che gli ha permesso di superare gli avversari. Battocletti ha migliorato il suo primato personale sui 3000 metri, mentre Riva ha fatto segnare un tempo record nella marcia. La competizione ha attirato molti spettatori e ha portato a risultati importanti per gli atleti italiani. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 SALTO TRIPLO – Nullo l'ultimo salto di Lazaro Martinez che è terzo con la misura di 16.71 21.51 SALTO TRIPLO – Nullo l'ultimo salto di Scott che chiude la gara a 17.11. 21.50 SALTO TRIPLO – Grande salto di Triki che prende bene la pedana ed atterra a 17.35, nuovo primato mondiale stagionale. 21.49 SALTO TRIPLO – Triki in testa dopo cinque salti con 17.12 21.48 SALTO CON L'ASTA – Per un soffio Karalis non supera 6.07 con l'asticella che balla per qualche secondo e poi cade. 21.47 1500 METRI – Vittoria per Nader in 3:32.44 ma grandissimo finale di Federico Riva che è secondo in 3:33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: vittoria per Fabbri, primato italiano per Battocletti e Riva LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri vince, nuovo record per Battocletti! Attesa per Zenoni e RivaFabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin 2026, segnando anche un nuovo record personale. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, record italiano per BattoclettiDurante la tappa di Lievin del World Indoor Tour, Fabbri ha vinto la gara di atletica, mentre Battocletti ha stabilito un nuovo record italiano. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida KovacsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 GETTO DEL PESO - Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO - Si migliora ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streamingFari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo