LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Fabbri trionfa primato nazionale per Riva e Battocletti

L’atleta Fabbri ha vinto la gara di atletica al World Indoor Tour di Lievin, causando entusiasmo tra gli appassionati. Durante la competizione, Riva ha stabilito un nuovo record nazionale, mentre Battocletti ha migliorato il proprio tempo personale. La corsa sui 800 metri ha visto anche Werro arrivare secondo in 1:58.38, con Duguma al terzo posto. La serata si è conclusa con prestazioni di alto livello e nuovi primati, attirando l’attenzione degli spettatori presenti in pista. La gara prosegue con altre sfide ancora da seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 800 METRI – Seconda posizione per Werro in 1:58.38, terza Duguma in 1L58.83. 22.29 800 METRI – RECORD DEL MONDOOOO!!! Hodgkinson vince la gara in 1:54.87 e batte il primato mondiale indoor degli 800 metri. 22.28 800 METRI – Termina il lavoro di Gryc. Hodgkinson allunga su Werro. 22.28 800 METRI – Hodgkinson alle spalle di Gryc, la lepre di questa gara. Terza Werro. Si va per il primato del mondo 22.27 800 METRI – Partite! 22.26 800 METRI – In pista le protagoniste della finale A femminile. Ci sarà una lepre a cui è stato richiesto un passaggio in 55. 22.20 60 M.OSTACOLI - Partiti! 22.19 60 M. OSTACOLI - Gli atleti si posizionano sui blocchi di partenza.