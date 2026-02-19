Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "L'impiantistica sportiva in Italia, che si tratti di erba naturale o sintetica, purtroppo è in una condizione non ottimale, non solo di vetustà ma anche di inadeguatezza dal punto di vista della sostenibilità. Lnd Impianti nasce proprio per approfondire e attenzionare i temi legati alla gestione, alla riqualificazione e alla manutenzione dell'impiantistica sportiva per renderla, di conseguenza, più sostenibile e fruibile". A dirlo Christian Mossino, amministratore delegato di Lnd Impianti, alla decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - MyPlant & Garden 2026, Mossino (Lnd Impianti): "Serve cura e riqualificazione"

