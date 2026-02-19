Fiere Maione | ‘MyPlant & Garden 2026 fiore all' occhiello per la Lombardia
Milano, 18 feb. (Adnkronos) - “MyPlant & Garden è un bellissimo fiore all'occhiello per la Lombardia in questo momento in cui siamo anche in una gestione contemporanea alle Olimpiadi. Credo che sia, nella sua decima edizione, un'iniziativa di successo e sempre più attrattiva. Sono molto soddisfatto”. Così Giorgio Maione, assessore all'Ambiente e Clima Regione Lombardia, intervenendo al panel ‘Il florovivaismo Made in Italy nei mercati esteri: sfide e opportunità', nel contesto della decima edizione di ‘MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it
