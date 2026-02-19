Maione ha affermato che “MyPlant & Garden 2026” rappresenta un grande successo per la Lombardia, che in questo periodo vive l’entusiasmo delle Olimpiadi. La fiera, che si terrà a Milano, attirerà espositori e visitatori da tutta Italia, portando un impulso economico alla città. La manifestazione si presenta come un’occasione importante per il settore del giardinaggio e del florovivaismo, contribuendo a rafforzare il ruolo di Milano come centro di eventi internazionali. L’evento si svolgerà tra circa due anni, nel 2026.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - “MyPlant & Garden è un bellissimo fiore all'occhiello per la Lombardia in questo momento in cui siamo anche in una gestione contemporanea alle Olimpiadi. Credo che sia, nella sua decima edizione, un'iniziativa di successo e sempre più attrattiva. Sono molto soddisfatto”. Così Giorgio Maione, assessore all'Ambiente e Clima Regione Lombardia, intervenendo al panel ‘Il florovivaismo Made in Italy nei mercati esteri: sfide e opportunità', nel contesto della decima edizione di ‘MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiere, Maione: "‘MyPlant & Garden 2026 fiore all'occhiello per la Lombardia"

Leggi anche: MyPlant & Garden 2026, Mossino (Lnd Impianti): "Serve cura e riqualificazione"

Myplant & Garden 2026, domani giornata di confronti, pianificazione e visione sistemaMyplant & Garden 2026 si svolge a Milano, e domani sarà una giornata decisiva per il settore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.