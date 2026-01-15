Mutui nel 2025 il tasso variabile è stato il più conveniente ma il 96% ha scelto il fisso

Nel 2025, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di stabilità e crescita, con il tasso variabile risultando il più conveniente. Tuttavia, il 96% delle famiglie ha preferito comunque il mutuo a tasso fisso, evidenziando una preferenza per la sicurezza e la prevedibilità delle rate. Dopo anni di contrazione, il settore si è rafforzato, offrendo condizioni più favorevoli e una maggiore fiducia tra i soggetti coinvolti.

Il 2025 si è chiuso come un anno complessivamente positivo per il mercato dei mutui in Italia. Dopo la fase di forte contrazione legata al biennio precedente, il settore ha beneficiato di condizioni di finanziamento più stabili e di una rinnovata fiducia da parte di famiglie e istituti di credito. I dati dell’ Osservatorio MutuiOnline.it mostrano un mercato in evoluzione, caratterizzato da tassi ancora competitivi, importi medi in crescita e una netta preferenza per il tasso fisso. L’andamento dei tassi di interesse. Nel corso del 2025 si è assistito a un doppio movimento sui tassi di interesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

