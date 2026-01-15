Mercato dei mutui | nel 2025 in Toscana il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentuale

Nel 2025, il mercato dei mutui in Toscana ha mostrato segnali di stabilità, con il tasso fisso medio in aumento di 50 punti base e il tasso variabile in calo di oltre un punto percentuale. Dopo un 2024 di recupero, anche il 2025 ha confermato l’interesse di consumatori e istituti di credito, con tassi di interesse più competitivi rispetto al passato.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Dopo un 2024 in ripresa, anche il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, segnato da tassi di interesse competitivi rispetto al recente passato e da una crescente fiducia nel comparto da parte di consumatori e istituti di credito. Nei primi 6 mesi dell'anno la politica monetaria accomodante messa in atto dalla Banca Centrale Europea ha permesso al TAN medio dei mutui a tasso variabile di scendere notevolmente, mentre nella seconda parte dell'anno lo stop ai tagli del costo del denaro da parte di Francoforte ha portato alla stabilizzazione dei tassi, mentre il TAN medio del fisso ha subito un graduale aumento.

