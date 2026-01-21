' Amici della Musica' di San Severo appuntamento con le musiche dei film del Trio Rospigliosi

Gli ‘Amici della Musica’ di San Severo presentano il concerto del Trio Rospigliosi, che proporrà le più note melodie tratte da colonne sonore cinematografiche. L’evento si inserisce nella stagione concertistica dedicata alla musica da film, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare composizioni celebri interpretate con gusto e delicatezza. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cinema.

Melodie di film celebri protagoniste con il prossimo appuntamento della stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di San Severo. Domenica 25 gennaio alle 19.45 nell’auditorium Sacra Famiglia, il pubblico potrà assistere a un nuovo affascinante concerto dedicato alla musica da grande.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: A San Severo appuntamento con il Concerto di Capodanno degli 'Amici della Musica'

Leggi anche: 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con Patrick De Ritis e l’Italian Sinfonietta

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Amici della Musica; 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Simone Pirri e Christophe Rousset; Amici della Musica di Padova | Domenica in Musica; Amici della Musica, grande successo al Teatro Garibaldi del pianista Andrea Bocchetti.

69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al pianoforte al Pollini Dénes VárjonSi tratta di un programma molto impegnativo che parte dalla Ciaccona in sol maggiore di Händel per poi passare agli autori più amati di Géza Anda. Di Mozart verrà eseguita la Sonata K 332, di Brahms i ... padovaoggi.it

APPUNTAMENTO Le grandi colonne sonore al centro del nuovo appuntamento degli Amici della Musica di San SeveroIl concerto rappresenta un vero e proprio ponte tra classica e cinema, tra passato e presente, offrendo al pubblico un viaggio musicale. statoquotidiano.it

Danze, movimento, musica con i nostri amici di SPORTiN per il progetto (S)Blocchi di partenza con musicisti Senegalesi a dare il ritmo e merenda a tema per ricaricarsi! Sabato 24 febbraio all'oratorio di Villa Raverio. L'attività si svolgerà all'interno del progetto - facebook.com facebook

‘’Ecco, la musica è finita Gli amici se ne vanno Che inutile serata, amore mio Ho aspettato tanto per vederti Ma non è servito a niente’’ @ARISA_OFFICIAL sulle note di ‘’La musica è finita’’ #OrnellaSenzaFine x.com