Inaudito ai musei nazionali dell' Umbria torna l' appuntamento con la musica della Fondazione Cucinelli

Nel 2026, i Musei nazionali dell'Umbria continuano a collaborare con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, proseguendo l'iniziativa “Inaudito”. Dopo il successo dell'edizione precedente, l'appuntamento con la musica torna a essere protagonista nelle sedi museali di Perugia, offrendo un'occasione di approfondimento culturale e artistico nel rispetto delle tradizioni e dell'impegno condiviso.

Domenica 8 febbraio l'anteprima degli eventi musicali alla Galleria nazionale dell'Umbria con il concerto "Tra cielo e terra" Continua anche nel 2026 la collaborazione tra Musei nazionali di Perugia, direzione regionale Musei Nazionali Umbria e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli che ha portato, lo scorso anno, alla nascita di “Inaudito. Stagione musicale nelle meraviglie dell'arte umbra”, un ricco programma di eventi musicali, concerti e spettacoli ospitati all'interno dei luoghi simbolo della cultura umbra. Da febbraio a ottobre i musei statali della regione accoglieranno le proposte musicali ideate dalla Fondazione Cucinelli in un viaggio tra sonorità e ritmi che è un vero e proprio invito o a riscoprire le meraviglie conservate in questi siti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dal 23 gennaio 2026, l'Associazione Le 7 Note di Arezzo presenta la nuova stagione di concerti

