tragedia a quarto 84enne muore schiacciato da un albero mentre fa legna

Questa mattina a Quarto, un uomo di 84 anni, Gennaro Sommella, è morto schiacciato da un albero mentre stava tagliando legna. L’incidente si è verificato nel suo terreno, e non ci sono stati scampoli di salvataggio. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’84enne non c’era già più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia nelle campagne di Quarto, dove un uomo di 84 anni, Gennaro Sommella, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un albero che stava tagliando per fare legna. Il dramma si è consumato in un terreno agricolo di via Masullo, nel comune flegreo, dove l’anziano è stato trovato senza vita. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era uscito nella mattinata di ieri per raccogliere legna da portare a casa, ma non ha più fatto ritorno. Per ore il suo telefono cellulare ha squillato a vuoto, facendo crescere la preoccupazione dei familiari e facendo scattare l’allarme. Il corpo dell’84enne è stato rinvenuto riverso a terra, schiacciato dall’arbusto, con accanto una motosega. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

