Muore di overdose si indaga per omicidio | aveva un ovulo di coca rotto nelle parti intime

Prato, 19 febbraio 2026 – Un giovane è morto per overdose dopo aver ingerito cocaina, che si è rotto nelle parti intime. La causa sembra essere un uso accidentale della sostanza, ma le indagini puntano anche a capire se ci siano elementi di responsabilità di altri. La vittima, trovata in condizioni critiche, era stata portata al pronto soccorso da due connazionali che si sono allontanati subito dopo. La polizia ha già avviato controlli per chiarire cosa sia successo e se ci siano eventuali coinvolgimenti.

Prato, 19 febbraio 2026 – E’ stata portata al pronto soccorso in overdose e scaricata nella sala d’attesa da due connazionali che poi se ne sono andati. Non c’è stato nulla da fare per una donna cinese di 39 anni, originaria dello Gungdong (una provincia nel sud della Cina), morta al pronto soccorso poco dopo le due di notte fra martedì e mercoledì. Muore a 49 anni nel cortile del condominio: malore fatale per Antonio, runner molto conosciuto a Viareggio La procura ha subito aperto un fascicolo con l’ ipotesi di reato di omicidio e ha disposto l’ autopsia per accertare quello che è accaduto. La donna non aveva documenti con sé ma è stata identificata ieri nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore di overdose, si indaga per omicidio: aveva un ovulo di coca rotto nelle parti intime “Mi indichi un tabacchi aperto?”: 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intimeUn uomo di 42 anni è stato chiamato a processo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 14 anni. Colloquio nel carcere di Pescara con l’hashish nelle parti intime: denunciata una foggianaUna donna di Foggia è stata denunciata nel carcere di Pescara perché tentava di portare 100 grammi di hashish nascosti nelle parti intime. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Muore di overdose, si indaga per omicidio: aveva un ovulo di coca rotto nelle parti intime; Prato: abbandonata davanti al pronto soccorso, muore di overdose; Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana; Husky in overdose da cocaina dopo aver ingerito un fazzoletto contaminato. Prato: abbandonata davanti al pronto soccorso, muore di overdoseUna donna cinese è morta all'ospedale Santo Stefano di Prato, dove era stata trasportata in gravi condizioni da alcune persone che, secondo quanto ricostruito, l'avrebbero abbandonata sul posto prima ... rainews.it Muore in ospedale: la lasciano al pronto soccorso e fuggono. L’ipotesi: rottura di un ovulo di droga ingeritoPrato, tragica vicenda che coinvolge una giovane, la cui età sembra aggirarsi sui 25 anni. Indagini della procura. Si cercano le persone che hanno abbandonato la vittima prima di sparire ... msn.com Napoli, ragazzo di 20 anni muore in casa dell'amico a Pianura: si ipotizza overdose facebook