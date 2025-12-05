ceppaloni finanziata area di sosta camper

Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministero del Turismo ha finanziato con 48.000 euro il progetto per la realizzazione dell’area di sosta camper presso il Green Park di Ceppaloni. Il progetto rientra nell’avviso ministeriale dedicato al sostegno del turismo di prossimità, all’aria aperta ed ecosostenibile, con l’obiettivo di creare e riqualificare aree attrezzate per la sosta temporanea e rafforzare l’offerta legata al turismo outdoor. L’area individuata per l’intervento è il Green Park, uno spazio che sarà oggetto di un importante processo di riconversione e valorizzazione, e vedrà la realizzazione di piazzole attrezzate, alla predisposizione della segnaletica e delle dotazioni tecniche essenziali, all’installazione delle colonnine per i servizi, alla sistemazione del piano viario e all’inserimento di un sistema automatizzato per il controllo degli accessi e delle funzionalità dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

