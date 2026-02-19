Municipio Roma XIV | Lega un centro anziani usato per iniziativa referendaria fare luce
Il centro anziani di Monte Mario, a Roma, è stato coinvolto in una polemica dopo che la Lega ha organizzato una manifestazione politica nel locale. La decisione di usare lo spazio pubblico ha suscitato critiche tra i residenti e alcuni rappresentanti locali, che ritengono questa scelta inopportuna. La questione si è accesa quando alcuni anziani hanno protestato, temendo che l’uso del centro possa disturbare le loro attività quotidiane. La vicenda continua a far discutere tra cittadini e amministratori del municipio.
Il centro anziani di Monte Mario, situato a Roma, è stato al centro di una controversia riguardante l'utilizzo di una struttura pubblica del Municipio XIV. Questo spazio, di proprietà di Roma Capitale, è stato impiegato, durante la campagna referendaria, per un'assemblea esplicitamente schierata a favore del 'No' al referendum sulla riforma della giustizia. Questo episodio solleva interrogativi che meritano chiarezza e trasparenza. Le dichiarazioni dei rappresentanti della Lega. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, e Domenico Naso, consigliere della Lega e presidente della Commissione trasparenza del Municipio Roma XIV, hanno rilasciato una nota congiunta.
Municipio XIV, il PD non si sostiene e la Lega attacca: "Fatto politicamente grave e amministrativamente imbarazzante"Nel Municipio XIV si intensificano le tensioni interne al PD, con la Lega che condanna quanto accaduto come un fatto politicamente grave e amministrativamente imbarazzante.
Municipio Roma XIV: Fd’I, su occupazione scuola Taggia assenza del CampidoglioSono passate tre settimane dall’occupazione della scuola di via Taggia a Roma, ma al momento non si registrano interventi o risposte da parte del Campidoglio né del Municipio Roma XIV.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
