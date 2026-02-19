Il centro anziani di Monte Mario, a Roma, è stato coinvolto in una polemica dopo che la Lega ha organizzato una manifestazione politica nel locale. La decisione di usare lo spazio pubblico ha suscitato critiche tra i residenti e alcuni rappresentanti locali, che ritengono questa scelta inopportuna. La questione si è accesa quando alcuni anziani hanno protestato, temendo che l’uso del centro possa disturbare le loro attività quotidiane. La vicenda continua a far discutere tra cittadini e amministratori del municipio.

Il centro anziani di Monte Mario, situato a Roma, è stato al centro di una controversia riguardante l’utilizzo di una struttura pubblica del Municipio XIV. Questo spazio, di proprietà di Roma Capitale, è stato impiegato, durante la campagna referendaria, per un’assemblea esplicitamente schierata a favore del ‘No’ al referendum sulla riforma della giustizia. Questo episodio solleva interrogativi che meritano chiarezza e trasparenza. Le dichiarazioni dei rappresentanti della Lega. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, e Domenico Naso, consigliere della Lega e presidente della Commissione trasparenza del Municipio Roma XIV, hanno rilasciato una nota congiunta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Municipio Roma XIV: Lega, un centro anziani usato per iniziativa referendaria, fare luce

