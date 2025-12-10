Municipio XIV il PD non si sostiene e la Lega attacca | Fatto politicamente grave e amministrativamente imbarazzante

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Municipio XIV si intensificano le tensioni interne al PD, con la Lega che condanna quanto accaduto come un fatto politicamente grave e amministrativamente imbarazzante. Questo nuovo episodio si aggiunge a una serie di crisi nella maggioranza, evidenziando le difficoltà di un'alleanza fragile e le divergenze tra i partiti coinvolti.

Si registra un altro scricchiolio nella maggioranza, a forza partito democratico, del municipio XIV. Un nuovo episodio che fa seguito a quello dello scorso settembre quando dopo un dibattito fra esponenti dello stesso partito, la consigliera Argentin lasciò la carica di presidente della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Municipio XIV, FdI all'attacco: "Maggioranza (PD) in crisi". Cosa succede a Monte Mario - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la decisione di Argentin è arrivata dopo un dibattito con altri esponenti del partito dell’amministrazione municipale durante una commissione congiunta ... Riporta romatoday.it