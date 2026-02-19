multa per il direttore del milan tare dopo la vittoria contro il pisa

Igli Tare, direttore del Milan, è stato multato dopo la vittoria contro il Pisa a causa di comportamenti scorretti durante la gara. La sanzione arriva in seguito a un episodio di proteste eccessive nei confronti degli arbitri, che ha attirato l’attenzione degli steward. La società rossonera non ha commentato ufficialmente la decisione, ma la multa rappresenta comunque un altro episodio che coinvolge i dirigenti del club in questa stagione. Tare si trova ora sotto osservazione da parte delle autorità sportive.

BOLOGNA, ITALIA – 3 FEBBRAIO 2026: Igli Tare dell'AC Milan durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e AC Milan allo Stadio Renato Dall'Ara. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Il direttore sportivo dell'AC Milan, Igli Tare, è stato multato di €10.000 dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa. L'episodio si è verificato al termine dell'incontro, quando Tare ha protestato in modo piuttosto acceso nei confronti dell'arbitro. Un Finale Controverso. L'incontro, che ha portato il Milan a una vittoria fondamentale, è stato segnato da momenti di alta tensione.

