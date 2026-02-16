Borghi | La vittoria del Milan contro il Pisa tiene il Milan in pole position per il loro obiettivo
Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan contro il Pisa, avvenuta grazie a una buona prestazione difensiva. La partita si è conclusa con un risultato che mette il Milan in una posizione favorevole in classifica. Borghi ha sottolineato come i difensori rossoneri abbiano avuto un ruolo decisivo nel mantenere il vantaggio.
Stefano Borghi, giornalista e telecronista, ha commentato la vittoria del Milan a Pisa nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni legate al lavoro fatto dai difensori rossoneri. Pezza che ha messo Luka Modric con un gol da campioni, perchè lo pensa, lo imbastisce, bravo Ricci a dargli la palla di ritorno e poi lo confezione e lo chiude con uno scavetto sintomo di classe, eleganza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Borghi sul match contro il Bologna: “Il Milan ha fatto una vittoria di gioco”
Stefano Borghi commenta la vittoria del Milan contro il Bologna di Italiano.
Interviste: parla il centrocampista Borghi. Siamo grati ai tifosi per il loro aiuto»Occorre essere grati ai tifosi per il loro apporto, in casa come in trasferta. È rivolto alla gradinata il primo pensiero di Leonardo Borghi, dopo la vittoria dei Leoni sul Foligno. Abbiamo sfrutta ... lanazione.it
Borghi: La cosa che più mi ha impressionato dello scorso turno di campionato è stata la vittoria del Milan a BolognaNel corso del primo episodio del nuovo podcast Sky Calcio Unplugged, il giornalista Stefano Borghi è tornato a parlare della netta vittoria del Milan a Bologna di martedì ... milannews.it
