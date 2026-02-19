Muharemovic Inter i nerazzurri accelerano per il talento del Sassuolo | le ultime da Fabrizio Romano
L'Inter ha deciso di accelerare sul giovane Muharemovic del Sassuolo, nonostante la clausola che lo lega alla Juventus. I nerazzurri hanno inviato i loro osservatori per valutare le sue prestazioni e hanno già avviato trattative con il suo agente. Fabrizio Romano conferma che il club di Milano vuole rafforzare la difesa con questo talento bosniaco, considerato molto promettente. La situazione rimane in evoluzione, mentre il Sassuolo valuta le offerte e la Juventus osserva da vicino. La prossima settimana potrebbe portare novità decisivi.
di Lorenzo Vezzaro Muharemovic Inter, il club di Milano ha già mosso passi concreti per il centrale bosniaco, nonostante la clausola che lo lega alla Juventus. Il panorama del calciomercato italiano vede i nerazzurri muoversi con estremo anticipo per assicurarsi le prestazioni di Tarik Muharemovic, il difensore centrale bosniaco classe 2003 che sta brillando tra le fila del Sassuolo. Considerato unanimemente una delle rivelazioni più interessanti dell’ultimo campionato, il giovane calciatore è finito sotto la lente d’ingrandimento dei principali club europei, ma la Beneamata ha deciso di giocare d’anticipo per evitare aste internazionali e blindare un profilo di sicura prospettiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
