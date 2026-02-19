Muharemovic Inter i nerazzurri accelerano per il talento del Sassuolo | le ultime da Fabrizio Romano

L'Inter ha deciso di accelerare sul giovane Muharemovic del Sassuolo, nonostante la clausola che lo lega alla Juventus. I nerazzurri hanno inviato i loro osservatori per valutare le sue prestazioni e hanno già avviato trattative con il suo agente. Fabrizio Romano conferma che il club di Milano vuole rafforzare la difesa con questo talento bosniaco, considerato molto promettente. La situazione rimane in evoluzione, mentre il Sassuolo valuta le offerte e la Juventus osserva da vicino. La prossima settimana potrebbe portare novità decisivi.