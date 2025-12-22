Muharemovic Juve, sfida ai nerazzurri per il bosniaco: l’Inter lo cerca per il dopo De Vrij ma i bianconeri vogliono riportarlo a Torino. Cosa succede. Le trame del calciomercato invernale rischiano di innescare un nuovo, vibrante derby d’Italia tra le due superpotenze del nostro campionato. Al centro della contesa c’è un talento difensivo che si sta imponendo con grande personalità con la maglia del Sassuolo. Tutto nasce dalle complesse manovre in casa Inter: nonostante la titolarità nella recente Supercoppa, il destino di Stefan De Vrij sembra ormai segnato. Il centrale olandese, con il contratto in scadenza a giugno, spinge per l’addio immediato spinto dalla forte ansia di perdere il treno per il Mondiale 2026 se non dovesse giocare con continuità assoluta nella seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, è duello totale con l’Inter per il difensore del Sassuolo: da Milano arrivano novità e segnali molto precisi. Ultime

Leggi anche: Muharemovi? incanta con Sassuolo e Bosnia: Inter e Juve pronte al duello sul mercato, ma i bianconeri lo pagherebbero la metà

Leggi anche: Muharemovic Inter, la Juve non vuole farselo scappare e vuole evitare di ripetere quell’errore del passato: nerazzurri avvisati! Duello per il difensore?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Muharemovic rinnova, la Juve è un ricordo lontano: "Per me Sassuolo è casa". Ma c'è la percentuale - Lunedì, al Mapei Stadium arriverà il Genoa e gli emiliani puntano a replicare, contro un'altra squadra vestita ... tuttosport.com

Muharemovic, la Juve pensa al ritorno: ceduto a luglio, valore quintuplicato ma almeno c'è la clausola - E allora, ecco, nemmeno andarsene così lontano quando, sul mercato e tra le esigenze, si presenterà l’opportunità di andare a pescare un difensore centrale. tuttosport.com

La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo - Una delle grandi novità del campionato di Serie A è Tarik Muharemovic, centrale mancino del Sassuolo, che anche gli attaccanti dell'Atalanta hanno avuto il (dis)piacere di incontrare all'ultima sfida ... tuttomercatoweb.com

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali spiega quella che è la filosofia del club neroverde ormai da anni, ovvero di valorizzare i giovani per poi lanciarli ai grandi club italiani o esteri, come Tarik Muharemovic, corteggiato da Inter, Milan e Juventus: “Non solo lui, - facebook.com facebook

#Carnevali parla di #Muharemovic Parole nette per l’obiettivo della #Juventus x.com